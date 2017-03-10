Цукерберг уточнил, что у них с Чан родится вторая дочь.

"Мы с Присциллой рады сообщить, что ожидаем рождения еще одной дочери", — написал миллиардер в своем Facebook.

При этом Цукерберг подчеркнул, что после тяжелой беременности первым ребенком пара не была уверена, смогут ли супруги завести еще одного ребенка.

"Когда мы узнали, что Присцилла вновь беременна, нашей первой надеждой было то, что ребенок будет здоровым. Во вторую очередь я надеялся, что это будет девочка. Не могу и подумать о большем подарке, чем сестра для Макс", — добавил программист.

Первая дочь у Цукерберга и Чан родилась 2 декабря 2015 года.