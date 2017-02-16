"Мы просим признать незаконным постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Киркорова и вернуть материалы следователю для дополнительной доследственной проверки и принятия по ее результатам законного решения", — заявил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

Защитнику также не понравились основания, по которым было отказано в возбуждении дела против самого Маруани, но раскрывать подробности он не стал.

Конфликтная ситуация между музыкантами произошла осенью 2016 года. Группа Space подала в суд на Киркорова, обвинив его в плагиате. За нарушение авторских прав Дидье Маруани потребовал компенсацию в 75 миллионов рублей. Российский певец с претензиями не согласился.

29 ноября юрист Игорь Трунов и музыкант Дидье Маруани были задержаны в отделении Сбербанка в центре Москвы. По словам французского музыканта, он пришел туда якобы подписывать мировое соглашение с Киркоровым. Однако полицейские задержали его по подозрению в вымогательстве 1 миллиона евро у российского певца.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский тогда заявил, что никаких договоренностей не было, а Маруани стал жертвой розыгрыша пранкеров, которые вели с ним переговоры от имени певца.

В итоге полиция отказалась возбуждать уголовное дело о вымогательстве в отношении Маруани в связи с отсутствием состава преступления. Дело в отношении Киркорова также не было возбуждено, так как полицейские не нашли в его действиях признаков ложного доноса на Маруани.

2 декабря 2016 года Дидье Маруани покинул Россию, пообещав преследовать Филиппа Киркорова по всему миру.