Публикацию, которую Кэти Хилтон потом удалила, она посвятила Дженнифер Энистон. "Дженниыер Энистон сегодня выглядит такой красивой, говорю вам, она точно ждет девочку!" Подписчики тут же уточнили, не имела ли она в виду Натали Портман, на что Хилтон ответила "нет".
В социальных сетях тут же начались жаркие дискуссие, ведь все зрители видели, что на церемонию Энистон пришла в обтягивающем платье и никакого намека на беременность разглядеть в фигуре актрисы было невозможно.
Таблоид E! News обратился к своим информаторам в окружении звезды, чтобы выяснить, правда ли она ждет ребенка. на что источник сообщил, что Хилтон должно быть стыдно за свой поступок: "Это было очень грубо. Мне за нее стыдно". По словам информатора, Энистон вообще не знакома с Кэти Хилтон, поэтому такие публикации выглядят весьма странно, а о беременности нет речи.