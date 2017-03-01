После церемонии вручения кинопремии "Оскар" мать Пэрис Хилтон - актриса и дизайнер Кэти Хилтон - устроила переполох в Голливуде, опубликовав неоднозначный твит.

Публикацию, которую Кэти Хилтон потом удалила, она посвятила Дженнифер Энистон. "Дженниыер Энистон сегодня выглядит такой красивой, говорю вам, она точно ждет девочку!" Подписчики тут же уточнили, не имела ли она в виду Натали Портман, на что Хилтон ответила "нет".

Foto: Ekrānšāviņš no 'Twitter'

В социальных сетях тут же начались жаркие дискуссие, ведь все зрители видели, что на церемонию Энистон пришла в обтягивающем платье и никакого намека на беременность разглядеть в фигуре актрисы было невозможно.

Таблоид E! News обратился к своим информаторам в окружении звезды, чтобы выяснить, правда ли она ждет ребенка. на что источник сообщил, что Хилтон должно быть стыдно за свой поступок: "Это было очень грубо. Мне за нее стыдно". По словам информатора, Энистон вообще не знакома с Кэти Хилтон, поэтому такие публикации выглядят весьма странно, а о беременности нет речи.