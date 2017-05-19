Причиной смерти американского гитариста и певца, лидера гранж-группы Soundgarden Криса Корнелла стал суицид, сообщает Reuters.

Версию о самоубийстве подтвердили медэксперты округа Уэйн, штат Мичиган.

Тело музыканта было обнаружено полицией, которая прибыла в отель, где проживал Корнелл, после звонка его друга.

"Когда офицеры вошли в номер, они нашли Криса Корнелла лежащим на полу в ванной без признаков жизни, он был мертв", — заявил представитель правоохранительных органов Детройта Дэн Донаковски.

Корнелл умер в возрасте 52 лет. По словам менеджера музыканта Брайана Бамбери, кончина исполнителя была крайне неожиданной.

Крис Корнелл в 1984 году основал рок-коллектив Soundgarden, который стал известен как член "большой четверки" сиэтлского гранжа наряду с группами Nirvana, Alice in Chains и Pearl Jam.

Артист также работал над сольными альбомами. Его последняя пластинка, Higher Truth, вышла в 2015 году.