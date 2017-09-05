Телезвезда сериала "Форс-мажоры" поведала, что вместе с принцем они с удовольствием переживают "особенное" время. "Мы – двое действительно счастливых и влюбленных людей", — сказала 36-летняя актриса.

Меган Маркл рассказала, что начала встречаться с принцем Гарри за шесть месяцев до того, как в конце 2016 года это стало известно всему миру. Слухи о том, что внук королевы Великобритании встречается с американской телезвездой, стали появляться в июле прошлого года.

Подруга принца Гарри сообщила Vanity Fair, что в этой ситуации "есть свои сложности", которые "накатывают волнами", и что "иногда оказывается труднее, чем в другие дни". "Но вокруг меня все равно есть система поддержки и, конечно, поддержка моего бойфренда", — добавила она. Что же касается отношений с принцем Гарри, то она сказала журналу, что они развиваются: "Мы пара. Мы влюблены. Я уверена, что наступит время, когда нам придется двигаться дальше, появляться перед людьми и рассказывать о себе, но я надеюсь, что люди будут понимать, что это наше время. Оно для нас. Есть что-то, что делает его особенным, но оно просто наше. И мы счастливы. Лично я люблю свою прекрасную любовную историю".