Президент США поздравил соотечественников с праздником и превознес "американские руки" и "американский труд", однако многие заметили, что платье, в которое одета первая леди на фотографии, сопровождающей публикацию, было произведено зарубежным брендом.

На снимке Дональда и Мелании Трамп, сделанном в июне во время организованного конгрессом пикнике, первая леди США одета в белое платье в крупную клетку из коллекции британского дизайнера греческого происхождения Мэри Катранзу. Отмечается, что стоимость наряда составляет $2255, а произведен он в Италии. Таким образом, никакие "американские руки" в создании платья не участвовали, что и насмешило американцев.