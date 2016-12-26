Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла стал сердечный приступ, заявил его менеджер.

Пятидесятитрехлетний музыкант скоропостижно скончался в своем доме в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером.

Элтон Джон заявил, что он глубоко шокирован новостью о кончине своего любимого друга и замечательного артиста.

Эндрю Риджли, партнер Майкла по дуэту Wham!, сказал, что его сердце разбито.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру и выпустил шесть сольных альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств.