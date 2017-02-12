Американская артистка Мэрил Стрип ответила на нападки президента США Дональда Трампа, назвавшего ее "одной из самых переоцененных актрис Голливуда". Об этом сообщает Associated Press в воскресенье, 12 февраля.

"Да, я — самая переоцененная, самая перенагражденная и в настоящее время самая переруганная актриса своего поколения", — заявила Стрип в ходе выступления на мероприятии "Кампания за права человека" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Артистка подчеркнула, что ей было страшно публично критиковать Трампа. "Это подвергает тебя различным атакам радикальных активистов и интернет-ботов", — отметила она. Стрип добавила, что республиканец своими действиями может "пробудить страну", заставив задуматься о хрупкости свободы.

9 января Стрип раскритиковала президента США во время получения награды за заслуги в кинематографе на 74-й премии "Золотой глобус". Она напомнила о выступлении Трампа, когда он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески. Республиканец в ответ обвинил Стрип в предвзятости и назвал ее одной из самых переоцененных актрис Голливуда.