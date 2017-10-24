По словам артиста, история о Пэлтроу была известна ему от Бена Аффлека, который встречался с актрисой после Брэда Питта, но сам он никогда не говорил с ней об этом.

"Я знал, что они пришли к какому-то соглашению или пониманию. Она была первой леди Miramax. Он относился к ней с невероятным уважением. Всегда", – сообщил Дэймон.

Кроме того, он негативно высказался о Вайнштейне, в том числе с использованием нецензурного эпитета.

Ранее Питт подтвердил рассказ Пэлтроу о конфликте, произошедшем между ним и Вайнштейном из-за приставаний последнего к актрисе.