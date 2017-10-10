После того, как стало известно о серьезном диагнозе писателя, он перестал общаться с прессой. Изредка на лаконичные комментарии соглашалась его личная помощница, также появлялись анонимные рассказы от людей из окружения Задорнова. И вот теперь он решил сам сообщить своим поклонникам о своем самочувствии.

В публикации, сделанной в соцсети "ВКонтакте", Задорнов поблагодарил всех, кто поддерживает его добрыми пожеланиями. А также призвал не доверять статьям, написанным со слов анонимных источников.

"Я знаю, что никто из моих друзей, с которыми я сейчас общаюсь, не будет обсуждать на телевидении или рассказывать в прессе о моем здоровье, но что есть те, кто ради собственного пиара подробно расскажут о том, как приезжают ко мне в гости, помогают в лечении, привозят мне редкие лекарства, приготовленные в секретных лабораториях по рецептам, найденным на месте крушения НЛО, прилетавших к нам, чтобы почитать желтую прессу, - пишет Михаил Задорнов. - Чтобы не было кривотолков, осенью прошлого года я сам сообщил о том, что заболел, что мне необходимо серьезное лечение и я отменил все свои выступления. Я считаю, что все подобные заявления должны исходить от меня самого. Я убежден в том, что состояние больного – это его личное дело, и оно не должно становиться предметом обсуждения в прессе. Это неприятно и мне, и моим родным. Мне обидно, что домыслы журналистов порождают всяческие слухи, которые еще более далеки от истины. Для нормального лечения мне нужно спокойствие, и мне бы хотелось, чтобы меня услышали. Хочу сказать несколько слов в защиту клиники в Германии. Лечение там было успешным, и немецкие врачи вовсе не отказались от меня. Первые результаты в реабилитации были достигнуты именно в Германии. Я продолжаю традиционное лечение и очень благодарен врачам московской клиники, в которой сейчас нахожусь. Они делают все возможное и невозможное, чтобы я скорее выздоровел".