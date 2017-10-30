Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер завел роман с 22-летней кинопродюсером Нур Альфаллой, пишет газета The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что 74-летний музыкант познакомился с девушкой в Париже и там провел с ней несколько ночей. По словам собеседника издания, "Мик все еще не потерял шарм".

В декабре 2016 года Джаггер стал отцом в восьмой раз. Его возлюбленная, на тот момент 29-летняя балерина Мелани Хамрик, родила мальчика.

Лидер The Rolling Stones был дважды женат — на актрисе и правозащитнице Бьянке Джаггер и модели Джерри Холл. Последний брак, заключенный на Бали, в Лондоне признали недействительным. От первой супруги у него один ребенок, от второй — четверо. Еще двое детей — от подруг Марши Хант и Лусианы Гименес. Старшему отпрыску музыканта — дочери Кэрис — 46 лет.