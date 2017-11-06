Кунис вместе с родителями эмигрировала из Украины в США в возрасте семи лет. В августе 2017 года Кунис с мужем Эштоном Катчером побывали в украинском городе Черновцы, родном городе Кунис.

По словам актрисы, она надеялась что-то почувствовать в ходе визита в родные места, однако не почувствовала ничего.

Кроме того, Кунис рассказала о неприятном опыте общения с новой хозяйкой своего дома.

"Мы пришли к моему старому дому, и я постучала в дверь, потому что очень хотела заглянуть внутрь. Хозяйка сказала: "Нет!" — ей было наплевать. Она даже не открыла дверь. Весь этот опыт был унизительным", — сказала актриса.

В украинский город актеры прилетели частным самолетом из Будапешта, где участвовали в съемках фильма.