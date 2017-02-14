Актриса Милла Йовович и режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон рассказали о любви к "Лунтику" и "Маше и Медведю", передает РИА "Новости".

Йовович и Андерсон приехали в Москву, чтобы представить финальную часть франшизы "Обитель зла".

"У нас двое маленьких детей, мы смотрим в основном "Машу и Медведя", "Лунтика". Это и есть наши любимые фильмы из России", – заявили на пресс-конференции актриса и режиссер.

Йовович затруднилась назвать любимого российского режиссера, а также не смогла ответить на вопрос, кого из героев русской литературы она хотела бы сыграть.

По словам артистки, после рождения второй дочери смотрит мало фильмов и до сих пор даже не изучила список номинантов на премию "Оскар".

Тогда Андерсон заявил, что Йовович может сыграть Лунтика. "Для Маши я уже старовата… Буду Медведем", – пошутила в ответ актриса.