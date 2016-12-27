В список также попала героиня сериала "Очень странные дела" Барб, которую сыграла актриса Шеннон Пёрсер и которая воплотила на экране подростковый стиль 1980-х годов.

Кроме того, 2016-й можно назвать возвращением к минимализму через американскую художницу Джорджию О'Кифф. Она скончалась еще в 1986 году, однако в уходящем году в Лондоне прошла ее ретроспектива. Кроме того, художница послужила вдохновением для коллекции Jigsaw, которая познакомила новую группу феминисток с творчеством О'Кифф.

Наконец, в список попал Эрнест из сериала "Атланта", которого сыграл Дональд Гловер. В каждой серии этот персонаж близок к тому, чтобы рухнуть под тяжестью мира, сговорившегося против него, и одежда героя отражает его состояние, пишет издание.