



Модель Victoria's Secret Вита Сидоркина, которая родилась в Хабаровске, и ее избранник Валерио Морабито сыграли свадьбу в Италии.

A post shared by ⠀⠀V I T A S I D O R K I N A 🌸 (@vitasidorkinarmy) on Jul 31, 2017 at 8:43am PDT

Утром 29 июля пара обвенчалась в одной из старинных церквей. На Вите было роскошное белое платье с кружевным верхом и фата, а на Валерио — классический черный смокинг. После завершения таинства венчания молодожены и гости направились к месту проведения вечеринки, в фешенебельный отель Belmond Hotel Caruso.

A post shared by ⠀⠀V I T A S I D O R K I N A 🌸 (@vitasidorkinarmy) on Jul 30, 2017 at 9:47pm PDT

Морабито сделал предложение руки и сердца Сидоркиной зимой 2016 года. Миллионер преподнес возлюбленной роскошное кольцо с огромным бриллиантом. Интересно, что ранее ходили слухи о том, Валерио встречался с другой звездой показов Victoria's Secret — Ириной Шейк, еще до ее романа с Роналду.

A post shared by ⠀⠀V I T A S I D O R K I N A 🌸 (@vitasidorkinarmy) on Jul 30, 2017 at 2:41pm PDT