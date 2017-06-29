26-летняя актриса Наталья Краско (в девичестве - Шевель), супруга 86-летнего актера Ивана Краско, жалуется на невыносимые условия совместного проживания с родственниками мужа.

В недавнем интервью Наталья посетовала, что вдова Андрея Краско (сын ее супруга) Маргарита, с которой они делят жилплощадь, пытается выжить их с мужем из квартиры. Она устраивает скандалы, запрещает пользоваться бытовой техникой и диктует свои правила. Например, что кухню надо убирать через день. "А я очень устаю", - жалуется актриса.

По словам Натальи, вначале им удавалось уживаться, однако теперь в доме постоянно происходят скандалы. Она уверена, что все это из-за квартиры, которая в равных долях принадлежит дочери Ивана Краско Юлии и его внукам Яну (сын Андрея Краско от второго брака) и Кириллу (сын Андрея Краско и Маргариты Звонаревой, с которой брак не был официально зарегистрирован). "Говорить, что Маргарита нас приняла к себе, - бред. Пожить в этой квартире нам с Иваном разрешили его родные - дочь и внуки, а не она, - рассказала Наталья "Комсомольской правде". - Родственники Ивана и раньше пытались попросить ее из этой квартиры. Маргарита понимает, что рано или поздно должен состояться разговор по поводу того, кто имеет право на это жилье. Мне-то, собственно, все равно, я ей сказала: «Давайте так: у каждого свое пространство». Но она не понимает. Представляете, за 19 лет Маргарита не сделала в квартире ничего! Жилье в запущенном состоянии - обои отлетают, трещины на потолке, балкон, кажется, рухнет в любой момент. Я даже не могу друзей к нам в гости позвать. Мне стыдно приглашать кого-то в этот гадюшник! Сейчас я делаю ремонт в двух комнатах. Буду я там жить или нет - мой долг привести жилище в порядок".

В свою очередь, супруг Натальи говорит, что его все эти бытовые размолвки не очень напрягают. Вникать в юридические тонкости он не хочет, к тому же он хорошо относится к Маргарите Звонаревой. Кроме всего прочего, ни она, ни его молодая супруга к этой квартире не имеют никакого отношения - делить им нечего.

Звонарева просьбу издания прокомментировать ситуацию проигнорировала. А внук Ян, который является совладельцем квартиры, считает, что она по справедливости принадлежит Ивану Краско, хотя юридически уже нет - именно актер в свое время сам разделил ее между сыном и внуками.