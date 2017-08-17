Шубский сообщил, что актриса умерла после продолжительной болезни. Он добавил, что вопреки информации, распространенной СМИ, это произошло не в США.
Старшая дочь покойной Анна Нахапетова опубликовала в Instagram пост в виде черного квадрата с подписью: "Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни воздержаться от каких-либо комментариев и оставить нашу семью в покое". "Если вы действительно любили нашу маму, просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере", — добавила она.
Зять Глаголевой, хоккеист Александр Овечкин опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с ней. В подписи говорится: "Невозможно поверить и осознать".
Глаголева скончалась 16 августа. По словам источника, близкого к семье покойной, причиной смерти стало онкологическое заболевание.