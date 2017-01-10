Шведский музыкальный сервис Spotify запустил рекламную кампанию, намекающую на то, что компания готова предложить Бараку Обаме пост "президента по плейлистам". Об этом сообщает The Local.

Spotify утверждает, что ищет человека с опытом работы в управлении нацией не менее восьми лет, "хорошим командным духом, великолепной трудовой этикой и теплым отношением". Кандидат должен работать в Нью-Йорке и быть обладателем Нобелевской премии мира.

Барак Обама действительно хорошо относится к самому популярному сервису стриминга музыки Spotify - в свое время он опубликовал собственный "летний" плейлист.

Жена бывшего посла США в Швеции Наталья Бжезински на этой неделе сообщила в своем профиле в Instagram, что Обама во время приема сказал ей, что визит в Стокгольм в 2013 году был его любимой зарубежной поездкой. "Я все еще жду, когда мне предложат работу в Spotify. Ведь вам всем понравился мой плейлист", - цитирует она слова Обамы.

На следующей неделе Барак Обама покидает пост президента США.