Фронтмен группы Kiss Джин Симмонс хочет запатентовать известный рокерский жест "коза", или "рога дьявола", состоящий из вытянутых указательного пальца и мизинца, в то время как средний и безымянный палец остаются согнутыми.

Соответствующее заявление было подано Симмонсом в Бюро по патентам и товарным знакам США 9 июня, сообщает NME.

Симмонс утверждает, что именно он первым начал использовать этот жест в коммерческой деятельности еще в ноябре 1974 года. Музыкант требует авторских прав на "козу" для ее использовании "в индустрии развлечений, а именно при выступлениях музыкантов на концертах и в личных изображениях музыкантов".

При этом сообщается, что некоторые исполнители демонстрировали этот жест еще до Симмонса. К примеру, именно таким образом держит пальцы Джон Леннон на обложке сингла Yellow Submarune/Eleanor Rigby, выпущенного The Beatles в 1966 году.