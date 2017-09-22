"О дополнении (обновлении) перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины, и обеспечить его обнародование на официальном веб-сайте", — говорится в документе.

Также в этот список вошли Зураб Церетели, Станислав Говорухин, Дмитрий Певцов, Стас Пьеха, Натан Миров, Андрей Мерзликин, Николай Цискаридзе, Евгений Гришковец и другие.

В мае Сигал с иронией отреагировал на информацию о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) на пять лет запретила ему въезжать на территорию страны. "Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список", — заявил Сигал.