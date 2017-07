Разбирательство длилось около четырех лет. Джонс требовал 30 миллионов, ответчики же заявляли, что должны продюсеру не более 392 тысяч долларов.

Джонс назвал решение жюри присяжных, которое состояло из 10 женщин и 2 мужчин, победой. "Этот иск никогда не касался Майкла, все было сделано исключительно для защиты целостности нашей студийной работы и во имя наследия, которое мы создали", — отметил он.

В свою очередь, адвокат ответчиков рассказал, что разочарован исходом дела и намерен подать апелляцию.

Куинси Джонс претендовал на роялти с альбомов Off the Wall, Thriller и Bad, которые он спродюсировал для Джексона, а также на отчисления с саундтрека к фильму о музыканте This Is It. Как говорилось в иске, наследники артиста и компания Sony Music Entertainment неправомерно изменили аранжировки некоторых треков, чтобы лишить Джонса причитающихся ему процентов.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Состояние артиста унаследовали мать исполнителя Кэтрин Джексон, а также его дети Принс, Пэрис и Блэнкет.