В петиции Водянова назвала Самойлову заложницей "политических игр России и Украины". Она отметила, что запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд певицы в страну нарушает правила "Евровидения", а также права Самойловой как музыканта и личности.

"Единственным способом повлиять на несправедливость ситуации будет нам, гражданам России и Украины, сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне", — говорится в обращении.

Модель адресовала петицию Европейскому вещательному союзу (ЕВС), который ежегодно организует "Евровидение", президенту Украины Петру Порошенко и Константину Эрнсту — генеральному директору Первого канала, назначившего Самойлову представительницей России в музыкальном конкурсе.

СБУ закрыла певице въезд на территорию Украины из-за того, что она посетила Крым в 2015 году. Киев считает российский полуостров своей территорией и расценивает въезд на него без согласования с властями Украины нарушением государственной границы. Представители ЕВС пообещали защитить право России на участие в "Евровидении".

Полуфиналы "Евровидения-2017" состоятся в Киеве 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.