О разводе пары стало известно в 2010-м году, однако ни Водянова, ни Портман распад семьи не комментировали. Позднее Портман в соцсетях обмолвился, что не вписывался в гламурную жизнь жены - и супруги отдалились друг от друга. Теперь свою версию озвучила Водянова.

"Я была матерью-наседкой, а он мало интересовался жизнью детей, - цитирует Cosmo слова модели из интервью журналу Porter. - Джастин обожал их, но он не из тех отцов, которые искупают ребенка или проследят за тем, чтобы все погуляли. В конце концов, он перевесил все обязанности на меня, и это изолировало его от нас, потому что в семье нужно переживать все эти прекрасные моменты вместе".