Названа дата премьеры короткометражного сиквела "Реальной любви"

Почти все звезды рождественского хита "Реальная любовь" дали согласие на съемки в короткометражном продолжении картины. По информации Just Jared, в сиквеле снимутся Хью Грант, Колин Ферт, Кира Найтли, Лиам Нисон, Билл Найи, Роуэн Аткинсон, Эндрю Линкольн, Мартина Маккачон, Лусия Монис, Томас Сэнгстер, Оливия Олсон, Маркус Бригсток.

Короткометражка, сценаристом и режиссером которой является Ричард Кертис, выйдет на канале BBC 25 мая 2017 года, спустя 14 лет после премьеры оригинальной картины. Показ продолжения запланирован в рамках ежегодной акции Red Nose Day.

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Как напоминает Intermedia, Кертис не только снял такие фильмы, как "Реальная любовь", "Рок-волна", "Ноттинг-хилл", "Четыре свадьбы и одни похороны", но и является сценаристом и режиссером шоу "Мистер Бин" и создателем фонда Red Nose Day. Эта благотворительная организация была основана им в 1985 году для помощи страдающим от голода жителям Эфиопии. В настоящее время организация помогает африканским странам и беднякам Великобритании.

"На протяжении многих лет я всегда делал какие-то специальные телевещи для этого дня. В основном это были спецвыпуски "Мистер Бина", "Черной гадюки", "Викария из Дибри" и других телешоу, для которых я пишу сценарии. И мне показалось забавным сделать что-то на основе одного из моих фильмов, тем более что теперь Red Nose Day отмечают не только в Великобритании, но и в США", - говорит Кертис.

По словам режиссера, он никогда не собирался снимать продолжение "Реальной любви", но идея за десять минут показать, что произошло с героями, показалась ему занятной.