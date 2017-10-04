Кроме того, в заключении в качестве причины указана легочная недостаточность. В последние несколько дней Хефнер страдал от кишечной палочки и заражения крови.

Издание также подметило тот факт, что в документах в графе профессия значится "основатель Playboy".

В день смерти Хефнера стало известно, что его жена Кристал Харрис не унаследует состояние покойного мужа. Согласно завещанию, деньги перейдут его детям — Кристи, Дэвиду, Марстону и Куперу, еще часть будет перечислена Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным организациям.