Издание Page Six назвало самых сексуальных звезд лета, изучив фотографии знаменитостей на пляжах.

Самой сексуальной женщиной лета в целом признали актрису Габриэль Юнион (на фото). В эту же категории попали модели Алессандра Абмросио, Хайди Клум, Эшли Грэм, Кейт Аптон и Крисси Тейген.

Победителем в категории "старше 50" оказалась актриса и модель Элизабет Херли. С возрастом она становится только лучше, отмечается в заметке.

В число ближайших преследователей вошли актриса и модель Кристи Бринкли, супермодель Синди Кроуфорд, телезвезда и бывшая модель Иоланда Хадид, звезда реалити-шоу Крис Дженнер и актриса Холли Берри.

Лучшей в категории "старше 40" стала супермодель Наоми Кэмпбелл. Ее соперницами были певица Гвен Стефани, актрисы Гвинет Пэлтроу, София Вергара и Кейт Бекинсейл, актриса и певица Дженнифер Лопес, бывшая модель Келли Бенсаймон.

Самым сексуальным мужчиной лета в целом назван актер Дуэйн Джонсон. Его преследователи – футболист Криштиану Роналду, актер Скотт Иствуд.