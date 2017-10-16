Харви Вайнштейн, который всю неделю не сходит с первых полос СМИ из-за обвинений в домогательстве, отправился лечиться от сексуальной зависимости. Голливудский продюсер не единственный, кто вынужден бороться с неудержимой любовью к сексу. Издание "Газета.Ru" публикует подборку, в которую вошли еще пятеро знаменитых мужчин, ставших заложниками собственного либидо.

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, прибыл в штат Аризона для лечения сексуальной зависимости. Как сообщает TMZ, скорее всего он выберет клинику Meadows. Здесь есть программы лечения сексуальной зависимости и управления гневом, в числе которых Gentle Path ( "Спокойный путь") — 45-дневный курс, который пациент проходит в стационаре. Месяц пребывания в клинике, согласно сайту Rehab Reviews, стоит $37710. Лечение состоит из консультаций, приема медикаментов, йоги и иппотерапии. Правда, помогают ли усмирить повышенное либидо скачки на лошадях и разговоры с психологом, может сказать только сам пациент.

Сексуальная зависимость как заболевание, по словам психолога Арины Липкиной, действительно существует. "Сексоголизм трудно лечится из-за того, что такой человек часто оправдывает свое поведение и мысли. Люди с сексуальной зависимостью могут отрицать, что у них вообще есть такая проблема. Сложность заключается еще и в том, чтобы выявить разницу между тем, что люди имеют разные сексуальные потребности (либидо), и тем, что это становится уже зависимостью. Проблемы начинаются, когда человек неспособен контролировать свое сексуальное возбуждение и пересекает личные границы другого человека в угоду себе (во время полового акта). При этом, осознавая последствия, - ухудшение здоровья, потеря карьеры или семьи - он все равно регулярно идет на это, тратит чрезмерное количество времени и энергии на получение секса, отказываясь даже от работы или от каких-то важных событий".

Точных причин болезни нет. Некоторые психологи предполагают, что дофамин (гормон удовольствия), выделяемый во время секса, ошибочно ставится на первое место как основное для выживания. Существуют также исследования, что у людей с сексуальной зависимостью лобная доля, отвечающая за логику и мораль, ослабляются средним мозгом. Иногда это связывают с сексуальным воспитанием детей в неблагополучных семьях.

Пока врачи ищут причины заболеваний, мужчин, страдающих от сексуальной зависимости, становится все больше. В частности, мужчин знаменитых.