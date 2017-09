«Когда неделю доказываешь FedEx, что ты действительно Мадонна, но тебе все равно не отдают посылку», — написала артистка. Она прикрепила к твиту селфи с раздраженным лицом.

Певица не стала делиться подробностями того, почему ей отказались отдавать посылку. Сотрудница службы поддержки FedEx отреагировала на пост, пообещав, что попытается разрешить ситуацию.

When you've been arguing with fed-ex all week that you really are Madonna and they still won't release your package. 🙄!#bitchplease pic.twitter.com/UQdms69w49