Если и примерять к Аминате сказочную фабулу, это уж никак не Золушка — забитая, но прекрасная бедняжка-сиротка, встретившая своего принца и ставшая принцессой. Услышав про Золушку, Амината и сама прыскает в кулачок и хитро прищуривается. Тут же становится ясно, какой сказочный персонаж лучше всего отражает ее характер. Фантазерка и выдумщица, которая следует детской мечте и обладает исполинской силой воли, чтобы не поддаться проискам завистников, а в любом поражении найти будущую победу.
- 1. Как Амината начинает петь, подражая Шер и Майклу Джексону
- 2. Как Амината собирается на родину отца к своим пяти бабушкам
- 3. Как Амината попадает в кабачок к Раймонду Паулсу
- 4. Как Амината борется со скинхедками
- 5. Как Амината попадает на "Евровидение" и в "Голос"
- 6. Как Амината планирует будущее, вдохновляясь Бейонсе и Форрестом Гампом