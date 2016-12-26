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Очень простая девчонка с очень экзотической внешностью с окраины города Риги наводит шорох на родине, выиграв телешоу "Фабрика новых талантов", потом покоряет западный конкурс "Евровидение", прервав череду неудач Латвии, а затем отправляется на восток, в Россию — штурмовать не менее популярное телешоу "Голос". Похоже, все ей дается исключительно легко — шутя и играючи. А если что-то и не удается, она не унывает. Журнал "Открытый город" встретился с Пеппи нашего городка — Аминатой Савадого.