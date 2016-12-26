Если и примерять к Аминате сказочную фабулу, это уж никак не Золушка — забитая, но прекрасная бедняжка-сиротка, встретившая своего принца и ставшая принцессой. Услышав про Золушку, Амината и сама прыскает в кулачок и хитро прищуривается. Тут же становится ясно, какой сказочный персонаж лучше всего отражает ее характер. Фантазерка и выдумщица, которая следует детской мечте и обладает исполинской силой воли, чтобы не поддаться проискам завистников, а в любом поражении найти будущую победу.