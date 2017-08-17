Несите пенсию! 55-летняя Алена Свиридова показала тело в бикини

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Foto: RIA Novosti/Scanpix Российская певица Алена Свиридова 14 августа отметила 55-летний юбилей. В честь круглой даты она опубликовала в соцсетях снимок, который привел в восторг поклонников артистки. "Ладно, несите пенсию. Я готова. Только подождите, пока проплыву пару километров", - с юмором подписала свою фотографию в купальнике Свиридова. Ладно, несите пенсию. Я готова:) Только подождите, пока проплыву пару километров. #ураможнонеработать #55 #девкинебойтесьничегострашного A post shared by Алёна Свиридова (@alenasviridova) on Aug 15, 2017 at 4:15am PDT A post shared by Алёна Свиридова (@alenasviridova) on Jul 30, 2017 at 10:14pm PDT



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