"Ладно, несите пенсию. Я готова. Только подождите, пока проплыву пару километров", - с юмором подписала свою фотографию в купальнике Свиридова.
Несите пенсию! 55-летняя Алена Свиридова показала тело в бикини(9)
Foto: RIA Novosti/Scanpix
Российская певица Алена Свиридова 14 августа отметила 55-летний юбилей. В честь круглой даты она опубликовала в соцсетях снимок, который привел в восторг поклонников артистки.
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