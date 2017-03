"У меня на пальце было огромное кольцо, которое мне не принадлежало. Оно было таким красивым, я ужасалась мысли, что могу его повредить", — объяснила Кидман в эфире передачи Kyle & Jackie O.

Во время премии "Оскар-2017", прошедшей 27 февраля, пользователи Twitter заметили у Кидман необычную манеру аплодировать. На кадрах с церемонии видно, как актриса, растопырив пальцы, имитирует аплодисменты, но ее ладони при этом не соприкасаются. В сети предположили, что артистка не умеет хлопать.

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC