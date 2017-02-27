Авария случилась вечером 27 февраля в поселке Загорянский Московской обалсти - на перекрестке столкнулись Toyota Highlander и грузовик "Газель".

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, пострадал один человек, не назвав имени пострадавшего. По факту аварии начата проверка.

Позже стало известно, что в ДТП пострадал Николай Караченцов. Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил, что его отец попал в ДТП, когда направлялся в Москву. Источник РИА "Новости" уточнил, что у актера диагностировали сотрясение мозга.

Авария с участием Караченцова произошла ровно через 12 лет после серьезной аварии, в которую он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор, напоминает Lenta.ru.