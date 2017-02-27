Авария случилась вечером 27 февраля в поселке Загорянский Московской обалсти - на перекрестке столкнулись внедорожник Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которого находился актер Николай Караченцов, и грузовик "Газель". По предварительным данным, за рулем автомобиля была супруга актера. Кроме того, в салоне находились его родственница и сиделка.

В ДТП пострадал 72-летний Николай Караченцов. Сын Николая Караченцова Андрей подтвердил, что его отец попал в ДТП, когда направлялся в Москву. Источник РИА "Новости" уточнил, что у актера диагностировали сотрясение мозга.

По информации телеканала REN-TV, в иномарке, помимо Караченцова, ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева, все трое получили травмы. Машиной, предположительно, управляла супруга актера Людмила Поргина.

По факту аварии начата проверка. В полиции виновником ДТП считают водителя "Газели", который, как предполагается, врезался в бок "Тойоты", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, водитель "Газели" не заметил выезжавшую на перекресток Toyota и ударил легковушку в бок. Водитель грузовичка доставлен в Щелковский отдел ДПС.

Эта авария с участием Караченцова произошла ровно через 12 лет после серьезной аварии, в которую он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор, напоминает Lenta.ru.

Николай Караченцов - популярный советский и российский актер театра и кино. В начале своей кинокарьеры Караченцов сыграл одну из лучших своих ролей — Бусыгина в "Старшем сыне" (1975). Эта роль принесла ему первую известность. Начиная со второй половины 1970-х годов Караченцов становится одним из наиболее снимаемых актёров, все сложные каскадёрские трюки в картинах он всегда исполнял сам.

С равным успехом снимался в фильмах различных жанров — музыкальных, детских, приключенческих, драматических. Популярности ему прибавили роли в таких картинах, как "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Ярославна, королева Франции", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Раз, два — горе не беда!", "Криминальный квартет", "Светлая личность", "Дежа вю", "Ловушка для одинокого мужчины", "Чокнутые", "Петербургские тайны", "Королева Марго", "Досье детектива Дубровского", "Тайны дворцовых переворотов" и многие другие.

Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Он также работал на дублировании зарубежных фильмов, озвучивал на русском языке роли французского актёра Жан-Поля Бельмондо. Кроме того, принимал участие в озвучании многих мультфильмов, много работал на телевидении и радио.

Самой известной театральной работой Караченцова является роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" — спектакле, ставшем визитной карточкой "Ленкома". Премьера состоялась в 1981 году. В 1983 году спектакль был записан по трансляции для телевидения и французский кутюрье Пьер Карден представил "Юнону и Авось" французской публике. Затем последовали триумфальные гастроли по всему миру. Караченцов становится одним из ведущих актёров Ленкома, руководитель "Ленкома" Марк Захаров привлекает его к участию во многих спектаклях, были сыграны десятки ролей в постановках всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы. Особым вниманием зрителей пользовались такие постановки с его участием, как "Оптимистическая трагедия", "Диктатура совести", "Школа для эмигрантов", "…Sorry", "Чешское фото".