По словам женщины, поводом к увольнению стали желание заняться собственным делом и накопившаяся усталость, хотя Лиза и не доставляла много хлопот. Девочка, как рассказывает Валентина Юдина, очень спокойная и почти не капризничает.

О родителях двойняшек Лизы и Гарри, у каждого из которых своя няня, она отзывается очень тепло и с большим уважением. "С дочкой Аллы Борисовны я была с самого первого дня. Помню, как крошечных двойняшек привезли из роддома. Красивую форму гувернанток для нас сшил стилист Аллы Борисовны Алишер... Меня взяли няней с постоянным проживанием в доме: 24 часа в сутки. Когда дети маленькие, за ними нужен глаз да глаз. Хотя с Лизой мне повезло. Она практически не шалила, с утра давала мне высыпаться. Некоторые детки встают в 6 утра, а Лиза обычно просыпается в 9. Алла Борисовна и Максим относились ко мне хорошо. Они обеспечивают своих помощников всем необходимым, с уважением относятся к людям, которые у них работают", – рассказала женщина в интервью "Комсомольской правде".

От Лизаветы я такого не ожидала. A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 28, 2017 at 5:22am PST