По словам бразильской красотки, встреча со знаменитым спортсменом произошла в Португалии, где Эрика принимала участие в съемках реалити-шоу. Однако вопреки ее ожиданиям, Роналду повел себя не очень красиво, пишет DELFI Izklaide.

Все началось с переписки в соцсетях - футболист первым начал общение с девушкой в Instagram, затем они продолжили переписку в WhatsApp и Роналду предложил Эрике встретиться. При этом ей даже пришлось обменять билеты на более поздний авиарейс, так как Криштиану настаивал на личной встрече. В итоге они договорились, что он пришлет за девушкой автомобиль. Из-за неполадок с телефоном она не смогла вовремя прочесть сообщение и немного задержалась - но машина все еще ждала ее, а в салоне сидел раздраженный Роналду.

"Он был немного грубым и мне это не понравилось, - рассказала Канела. - Сказал, что у него нет времени, так как назначена следующая встреча. На что я ему ответила, что я не девушка на час, и ушла. Я бы с удовольствием с ним куда-нибудь сходила, но он всего лишь хотел меня использовать, как какую-то вещь".