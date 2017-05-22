Родная сестра и пять сводных братьев и сестер поп-певца Принса объявлены его законными наследниками - спустя более года после его смерти.

Певец умер в апреле 2016 года в своей студии Paisley Park в штате Миннесота от случайной передозировки опиоидного анальгетика фентанила. Он не оставил завещания и не имел детей.

По сообщениям, общая стоимость его имущества составила около 200 млн долларов, однако около половины этой суммы может уйти на уплату налогов. Наследство легендарного музыканта оспаривали 45 человек. В их числе - заключенный тюрьмы в Колорадо, ошибочно утверждавший, что является сыном Принса.

В июле прошлого года судья отверг 29 заявлений и распорядился о проведении анализа ДНК в отношении ряда других претендентов. В составе имущества Принса - недвижимость и авторские права на его музыкальные произведения, включая такие хиты как "Let's Go Crazy" и "When Doves Cry", а также неопубликованный материал.

Вынося вердикт, окружной судья Кевин Айди заявил, что те, кому отказано в праве на наследство, должны получить время, необходимое для подачи апелляции.

Из-за этого решения сестра Принса Тика Нельсон и его пять сводных братьев и сестер - Шарон Нельсон, Норрин Нельсон, Джон Нельсон, Омар Бейкер и Альфред Джексон - должны ждать еще год, чтобы получить свою долю наследства.

Распорядители музыкального наследия Принса достигли соглашения о том, что его альбомы будут доступны через стриминговые сервисы, и в скором времени ожидается выпуск некоторых произведений Принса.

Среди них - оцифрованный альбом "Purple Rain", два ранее не выпускавшихся диска с новым материалом и два фильма с записью его концертов.