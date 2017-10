Одного из главных продюсеров Голливуда, лауреата премии "Оскар" Харви Вайнштейна обвинили в масштабных сексуальных домогательствах к женщинам, сообщает Associated Press.

Все началось с публикации в газете The New York Times, где ряд женщин, в том числе актриса Эшли Джадд и сотрудники The Weinstein Co., рассказали о неподобающем поведении продюсера. В результате он был вынужден уйти в отпуск.

По словам Джадд, женщины давно обсуждали Вайнштейна друг с другом, и давно пора перевести этот разговор в публичное пространство.

В материале NYT также утверждается, что продюсер якобы просил сделать ему массаж (будучи обнаженным) или понаблюдать, как он принимает душ, за что обещал молодым женщинам продвижение по карьерной лестнице.

Один из юристов Вайнштейна, со своей стороны, сказал, что статья полна ложных и порочащих сведений о его клиенте.

Пресс-секретарь NYT в ответ заявил, что газета уверена в точности своего материала.

Сам же Вайнштейн дал интервью изданию The New York Post, в котором обвинил NYT в "вендетте". Он также выступил с заявлением, в котором заявил, что приносит извинения за то, как вел себя в прошлом с коллегами, но никаких конкретных инцидентов или имен не привел.

Вайнштейн – продюсер фильмов "Криминальное чтиво", "Влюбленный Шекспир", "Чикаго", "Английский пациент", трилогии "Властелин колец".