Теперь, как сообщает издание Dni.ru, цена за один рекламный пост составляет 400 тысяч рублей (около 5,6 тысяч евро по текущему курсу).

Как отмечает издание, далеко не каждый россиянин может похвастать такой суммой дохода за год, однако повышение стоимости рекламы не отпугнуло желающих - посты, продвигающие товары или услуги, в профиле Бузовой появляются регулярно.

В целом же, как отмечают СМИ, Бузова верно идет к успеху. Например, в рейтинге российских знаменитостей, по версии Forbes, она занимает 14 место (+18 пунктов за год), а годовой доход телеведущей составил 2,2 млн долларов. По мнению продюсера Игоря Матвиенко, что бы о ней ни говорили, Бузова "очень не глупа", так как сумела создать бренд из собственного имени. "Она ведет "Дом-2", у нее много подписчиков, ну и плюс еще попела песни, так они еще и "зашли". Ну и отлично! Конечно, надо ехать с концертами деньги собирать", – считает продюсер.