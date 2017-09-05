Как сообщает Super.ru, ссылаясь на свои источники на Первом канале, вещательной компании действительно предлагали шоу с участием Бузовой, однако качество пилотного выпуска не устроило телеканал. При этом решение не покупать шоу "Бабий бунт" было принято давно, уточняет издание. Возможно, программу предложат другим вещательным организациям.
Ольгу Бузову не взяли на Первый канал(10)
Foto: Sputnik/Scanpix
На днях российские СМИ сообщили, что ведущая телешоу "Дом-2" Ольга Бузова будет работать на Первом канале. Якобы туда ее "сосватал" Дмитрий Нагиев. Однако новость оказалась преждевременной.
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