Крупные российские телеканалы, которые активно смотрят и жители Латвии, уже который год получают упреки, что состав участников новогодних передач почти не меняется. Одни и те же лица, по признанию зрителей, примелькались и надоели - Пугачева, Киркоров, Леонтьев. И Первый канал прислушался к гласу народа и устроил голосование.

Впрочем, как пишет издание Dni.Ru, большая часть привычных артистов из эфира никуда не денется - по итогам голосования, в первую тридцатку вошли Алла Пугачева, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и София Ротару. В лидерах - Наргиз, Полина Гагарина, "Грибы", Alekseev, Макс Барски, "Бурито", Егор Крид, Баста, Dan Balan.

А вот отчаянно стремящаяся завоевать рынок поп-музыки Ольга Бузова оказалась на 34 месте, что означает, что на "Голубой огонек" ее не позовут, так как, по правилам конкурса, выступить в новогодней передаче смогут лишь те, кто занял с 1 по 30 позиции.

По словам Юрия Аксюты, главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала, голосование было экспериментом, который родился экспромтом, чтобы понять пожелания аудитории. "Как выяснилось, мы с аудиторией неплохо понимаем друг друга, – заявил он изданию. – Лидер голосования Григорий Лепс регулярно принимает участие в эфирах Первого канала и два сезона был наставником "Голоса", как и Полина Гагарина, занявшая четвертое место. Наргиз и вовсе была открыта "Голосом". В каком-то смысле этот проект представил широкой аудитории, далекой от рэп-культуры, и Басту. Алла Пугачева, вокруг имени которой ломались копья по результатам прошлого новогоднего проекта, вошла в топ-10 востребованных звезд – снимаем шляпу, надеемся, вместе с теми, кто в этом сомневался".