После того как в адрес крупнейших российских телеканалов прозвучали упреки в некачественных новогодних передачах, показывающих в праздничную ночь одни и те же лица из года в год, в Сети развернулась кампания в поддержку Аллы Пугачевой, которую многие считают олицетворением российского шоу-бизнеса.

На защиту певицы встали ее коллеги (без которых, чего греха таить, тоже не обходится ни одно новогоднее шоу) по цеху и фанаты. В то же время многие зрители, не скрывая, высказывают свои претензии к ветерану эстрады. Издание Life сделало подборку из 10 основных претензий к Пугачевой.

Я и вся моя семья

Львиная доля пользователей упрекает Пугачеву в том, что она и ее семейство не дает дорогу молодым. Например, полюбившимся зрителям участникам проекта "Голос", да и просто талантливой молодежи.

Бабушка в мини

Для своего возраста Алла Пугачева действительно выбирает одежду, более привычную для молодых людей. Не совсем уместный упрек, но именно эта претензия очень часто звучит со стороны публики. Причем большинство из возмущающихся, как ни странно, женщины.

Мужья-перчатки

Еще один повод позубоскалить о нравственности певицы - ее мужья и фавориты. И если по поводу любимчиков и их отношениях с Пугачевой можно только догадываться, то о мужьях злопыхателям есть что сказать. Мало того, что в 1994 году 45-летняя Алла Борисовна женила на себе тогда еще не очень звездного 26-летнего Киркорова, но выйти замуж за Галкина, который на 26 лет моложе - это как красная тряпка для моралистов.

Уходя уходи

Оставить большую сцену Алла Пугачева грозилась еще в 2009 году — и устроила большие прощальные концерты. Тогда она заявила, что хочет оставить себе только возможность иногда записывать новые песни. После чего все же выступала, но исключительно на корпоративах и за очень крупные гонорары. Потом певица стала снова появляться на фестивалях, затем - на телеэкранах, и все чаще СМИ стали говорить о возвращении. Многие уверены, что так называемый уход со сцены был всего лишь уловкой для привлечения к себе внимания.

А где же голос?

Пение под фонограмму - большая повсеместная беда российской эстрады. И если для телевизионных шоу необходимость "фанеры" часто продиктована техническими обстоятельствами, то беззвучное открывание рта на больших открытых концертах, особенно в исполнении таких заслуженных артстов как Пугачева, зрители считают проявлением неуважения к себе. Например, на прошлогоднем "Славянском базаре" фанаты, которые прекрасно помнят, как пела их кумир в разные периоды творчества, уличили Пугачеву в выступлении под фонограмму 1989 года.

Кончились хиты

Современный репертуар некогда одной из самых продуктивных по производству хитов артистки, увы, оставляет желать лучшего, сетуют поклонники. И пеняют на околокабацкие мотивы и примитивность текстов и аранжировок. А хитов уровня "Арлекино", "Айсберг" и "Миллион алых роз" давно уже нет.

Ярлык примадонны

Раздражает публику и неофициальный титул "примадонна российской эстрады", которым часто обозначают Пугачеву. При этом многие ошибочно полагают, что присвоила она его себе сама, но это не так. Как указывает Life, примадонной певицу стали называть после ее выступления с одноименной песней на "Евровидении". Конкурс, на котором она заняла 15-е место, все давно забыли, а вот "титул" остался. Сама же Пугачева, по ее признанию, это определение не любит.

Семейный подряд

По мнению многих, Алла Борисовна к месту и не к месту проталкивает на сцену всю свою родню, включая бывших и настоящих мужей, пользуясь своим положением. "С ужасом понимаю, что мои дети и внуки обречены слушать пение семейства Пугачевой долгие годы. Пугачева везде толкает свою дочь, а на подходе — внуки и дети" — цитирует издание одного из комментаторов в Сети.

Богатство напоказ

Демонстрация роскошного поместья в Подмосковье, принадлежащего семье, как их называют, "Пугалкиных" - дурной тон и неуместное хвастовство, уверены многие россияне, ведь большинство населения страны вынуждено считать каждую копеечку. Но тут Пугачева не уникальна - очень богатых людей, не стесняющихся показывать свое состояние, нигде не любят.

Гей-лобби

Публика уверена - Алла особенно трепетно относится к представителям секс-меньшинств на сцене и помогает им во всем. Учитывая очень распространенную среди россиян гомофобию, такое обвинение может уничтожить карьеру любого, но только не Пугачевой. Никаких доказательств этому якобы лобби, разумеется, нет, но она действительно дружит с артистами, которых подозревают в нетрадиционной ориентации. Многие вспоминают одно из самых скандальных заявлений Пугачевой в 1999 году, напоминает Life: в интервью певица рассказала о своей клятве приятелю — шведскому журналисту и открытому гомосексуалисту Якобу Даллину — "обязательно выйти замуж за гея". Ну а дальше можно только догадываться.