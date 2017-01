Британская группа One Direction заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд Европы 2016 года по версии журнала Forbes. По данным издания, музыканты заработали 110 млн долларов на гастролях и рекламных контрактах с компаниями Pepsi и Colgate.

Вторую строчку списка составители рейтинга отдали знаменитому португальскому футболисту Криштиану Роналду. Заработок 31-летнего спортсмена за год оценивается в 88 млн долларов.

Британская певица Адель стала в рейтинге Forbes третьей - ее годовой доход составил 80,5 млн долларов.

Четвертое место отдано швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру, заработавшему, по оценке Forbes, 68 млн долларов. Пятую строчку заняли музыканты британской группы The Rolling Stones (66,5 млн долларов). Шестым стал шотландский диджей Келвин Харрис (63 млн долларов).

В топ-10 также вошли: бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни (56,5 млн долларов), сербский теннисист Новак Джокович (56 млн долларов), ирландская группа U2 (55 млн долларов) и британский шеф-повар Гордон Рамзи (54 млн долларов).

Группа One Direction основана в Лондоне в 2010 году. В состав коллектива входят Гарри Стайлс, Луи Томлинсон, Найл Хоран и Лиам Пейн. До 25 марта 2015 года в группе также состоял Зейн Малик. Они подписали контракт со звукозаписывающей компанией Syco Music после участия в шоу The X Factor. В Северной Америке музыкантами был подписан контракт с Columbia Records.

One Direction стали всемирно известными после релиза дебютного альбома Up All Night в начале 2012 года. Группа поддерживает благотворительные организации и фонды, а также заключила договор о рекламе с компаниями Pokеmon, Nokia, HarperCollins и Hasbro.

One Direction - обладатели наград BRIT Awards и трех призов MTV Video Music Awards.