Интересно, что некогда расхваленная критиками за драматический талант Скарлетт в последнее время все чаще выбирает роли супергероинь.

Карьера актрисы началась в детском возрасте, а первой заметной ролью стала работа в фильме Роберта Редфорда "Заклинатель лошадей" (The Horse Whisperer). Но настоящая слава пришла к Скарлетт в 2003 году с выходом фильма "Трудности перевода", где она сыграла с Биллом Мюрреем. Затем - "Девушка с жемчужной сережкой", в котором актриса воплотила на экране образ служанки Греты, якобы позировавшей художнику Яну (Йоханнесу) Вермееру для одноименного полотна.

С этого момента Йоханссон стала одной из самых "горячих" новичков Голливуда, оккупировав не только съемочные площадки, но и страницы глянцевых изданий и таблоидов.

В целом в фильмографии 32-летней актрисы - более полусотни ролей. Причем, если раньше ей чаще доставались роли мягких и деликатных женственных героинь, то в последние годы Скарлетт все чаще можно увидеть в образе супергероини или хищницы - марвеловская Черная вдова, повелевающая пространством и временем Люси, пожирающая мужчин роскошная инопланетная тварь в "Побудь моей шкуре" и, наконец, полукиборг в свежем "Призрак в доспехах".