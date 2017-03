Открылись новые трагические факты брака принца Чарльза и принцессы Дианы

В этом году писательница Салли Беделл Смит, известная как автор биографий политиков и членов британской королевской семьи, выпустит книгу, проливающую свет на неизвестные ранее факты в отношениях британского принца Чарльза и его жены Дианы.

Выход книги приурочен к 20-летию со дня гибели Дианы в автокатастрофе 31 августа 1997 года. Как сообщается, книга под названием "Принц Чарльз: Страсти и парадоксы невероятной жизни" (Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life) поступит в продажу в начале апреля.

В британской прессе уже появились отрывки и описания событий, о которых рассказывает автор. Например, The Daily Mail пишет, почему Чарльз женился на женщине, которую никогда не любил. В свое время на этом настоял отец принца, герцог Эдинбургский Филипп. В своем письме сыну, которого тогда часто видели в обществе Дианы Спенсер, герцог пояснил, что свадьба неминуема, иначе репутация юной леди может неисправимо пострадать. Чарльз, который не был готов идти под венец, поддался на настоятельные доводы отца, которые напугали его.

Foto: Vida Press

Автор книги пишет, что Диана и Чарльз никогда не подходили друг другу, хотя и прожили в браке 15 лет. Между супругами никогда не было видно романтической искры и любви.

Как известно, самой большой любовью принца всегда была Камилла Шанд (после замужества - Паркер Боулз), с которой он познакомился в 1972 году. Однако для королевского двора она оказалась "недостаточно чиста", чтобы стать женой Чарльза. В то время как скромная и милая Диана Спенсер производила впечатление юной и невинной девушки. Однако даже после свадьбы у супругов не обнаружилось ни общих интересов, ни увлечений.

В книге описывается, что Диана часто унижала мужа, говоря ему, что королем Чальзу никогда не стать. При этом она знала, насколько большую боль он испытывает от этих слов. И с первого же дня совместной жизни принцесса испытывала огромную ревность к Камилле. По словам автора, ревность принимала столь болезненные формы, что провоцировала приступы паранойи, булимию и попытки членовредительства. Чтобы обратить внимание мужа на себя она специально упала с лестницы, находяь на третьем месяце беременности. "Самым печальным в трагической жизни Дианы было то, что даже близкие не могли убедить ее в необходимости обратиться к врачу и начать лечение", - цитируют отрывки из книги британские СМИ.

Foto: AP/Scanpix

Чарльз же игнорировал поведение жены. А вместо того, чтобы поддержать ее, полностью отдался своему увлечению Камиллой. В 1984 году супруги стали спать в отдельных спальнях, а еще через два года у Дианы начался роман с офицером Джеймсом Хьюиттом, в чем она призналась в 1995 году.

Foto: AFP/Scanpix

Признание стало еще одним поводом для развода пары, брак которой был безнадежно разрушен. Диана и Чарльз развелись в 1996 году, а в 2005 принц женился на Камилле.