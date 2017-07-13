La Table du Marche открылся на юге Франции 4 июля. По словам Андерсон, из-за обстоятельств за пределами ее контроля она вынуждена убрать свое имя из совместного проекта с шеф-поваром Кристофом Леруа.

Как отметила Андерсон, она была рада создать "сексуальный веганский опыт" для посетителей, но ресторан "не соответствовал ожиданиям или соглашениям".

Андерсон добавила, что крайне расстроена из-за упущенной возможности. Актриса и модель пообещала продолжить поиски креативных способов помогать животным и слабозащищенным людям во всем мире.