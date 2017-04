"Джулиан пытается освободить мир, обучая его. Это романтическая борьба — я люблю его за это", — рассказала актриса, сохраняя сдержанность в вопросе о характере их взаимоотношений.

Также она описала свои отношения с Ассанжем как "сложные", но наполненные глубокими разговорами. Андерсон отметила, что Ассанж – "хороший учитель".

"Я понимаю, что наша "связь" и любопытство вокруг нее могут привлечь внимание к его ситуации. Это хорошо, но я бы не стала вдаваться в подробности. Скажем так, все заслуживают любви", — отметила актриса.

Ранее Памела Андерсон назвала Джулиана Ассанжа "довольно сексуальным".

Отношения Ассанжа и Андерсон попали в поле зрения СМИ, когда нарядная актриса принесла Ассанжу веганские чизбургеры.

Pamela Anderson dresses up to delivers vegan cheese burgers to Julian Assange in heels and fishnet tights https://t.co/umqORfSvKt