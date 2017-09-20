Личная жизнь Памелы Андерсон снова в центре внимания после ее появления на шоу "Доброе утро, Британия". Ведущий заставил актрису смутиться, спросив о характере ее отношений с Джулианом Ассанжем, основателем интернет-ресурса Wikileaks. "Я познакомилась с ним через Вивьен Вествуд, — поделилась Андерсон. – И мы общаемся уже довольно долгое время. Он борец за свободу. И один из важнейших людей в мире".

При этом слухи о романе бывшая "спасательница Малибу" опровергла. "Да, мы друзья. Джулиан – очень интересный человек и очень смелый. Разве есть что-то сексуальнее мужества? Я люблю его, и все же я бы не назвала это романом. В моей жизни уже есть роман, но разве один мужчина справится со всем? Один для общения, один для любви. Я люблю Джулиана, но у меня уже есть партнер".

Во время ток-шоу Памела Андерсон – вегетарианка и защитница животных – также рассказала, что она обратилась к Ким Кардашьян с призывом отказаться от ношения меха. "У Ким большое сердце, но ведь на нее смотрят миллионы поклонников, на которых она влияет. Ей стоит перестать носить мех, — сказала актриса. – Однако, когда советуешь кому-то быть милосердным, тебе самому нельзя быть жестоким. Я написала Ким письмо, на которое пока не получила ответа".