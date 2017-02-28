В этом можно убедиться, заглянув в его Instagram. Оказывается, мировая знаменитость с удовольствием сам готовит для своих детей - печет пироги и блинчики. Вероятнее всего, по рецептам знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи, которого Бекхэм отметил в своих публикациях.
Папа мечты: Дэвид Бекхэм сам печет детям блины и пироги(1)
Foto: instagram.com/davidbeckham
Бывший футболист Дэвид Бекхэм - не только богач, красавец и спортсмен, но и прекрасный папа.
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