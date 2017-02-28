В этом можно убедиться, заглянув в его Instagram. Оказывается, мировая знаменитость с удовольствием сам готовит для своих детей - печет пироги и блинчики. Вероятнее всего, по рецептам знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи, которого Бекхэм отметил в своих публикациях.

Can't say I'm not impressed with the kids dinner tonight .. Chicken and leek pie with CRUSTY pastry .. @gordongram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Feb 21, 2017 at 10:15am PST